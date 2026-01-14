Російські військовослужбовці та «кадирівці» влаштували перестрілку в окупованому Маріуполі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211455-rosiyski-soldaty-ta-kadyrivci-vlashtuvaly-perestrilku-v-okupovanomu-mariupoli.html

Ракурс

Російські військовослужбовці та «кадирівці» влаштували перестрілку в окупованому Маріуполі.

Збройний інцидент між загарбниками трапився поблизу місцевого розважального клубу «Гусі-Лебеді». Конфлікт спалахнув між групою російських військовослужбовців та «кадирівцями» з підрозділу «Ахмат». На ґрунті міжнаціональної ворожості сторони застосували зброю. Про це рух опору «АТЕШ» 14 січня повідомив у Telegram.

Виявилося, що сторони не поділили місцевих дівчат у клубі. Сварка незабаром переросла у стрілянину, яку окупанти влаштували на очах у перехожих. Внаслідок цього один із солдатів РФ відразу на місці став «вантажем 200», а один із бойовиків Рамзана Кадирова дістав тяжкі поранення.

Заявляється, що військове керівництво намагається будь-якими способами зам’яти цей інцидент, бо російський диктатор Володимир Путін оголосив 2026 рік «Роком дружби народів». Саме тому інформація про міжнаціональне побоїще у самому центрі окупованого Маріуполя ставить Кремль у вкрай незручне становище.

Однак приховати правду не вдасться. Ми знаємо все, що відбувається усередині ваших частин. Поки Москва штампує гасла про єдність, насправді окупанти ненавидять один одного і готові вбивати своїх через побутові конфлікти. Ця система гниє та пожирає сама себе, а ми уважно фіксуємо кожен такий випадок, — наголосили в АТЕШ.

Нагадаємо, українські партизани провели розвідку так званої прокуратури Республіки Крим у Сімферополі, будівля якої вже давно є одним із головних інструментів російської репресивної машини на анексованому півострові. «Прокуратура» під виглядом боротьби з екстремізмом фабрикує справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх тих, хто не визнає окупацію.