Знищення російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

Російські загарбники впродовж минулого тижня проводили штурмові дії у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт».

Ворог з кількох напрямків намагався прорвати позиції бригади на державному кордоні України у Харківській області, залучивши для цього ворог залучив значні сили піхоти, яка діяла без бронетехніки, але за підтримки артилерії, дронів та авіації. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Для ураження живої сили противника в місцях її зосередження прикордонники використовували важке озброєння — ствольну та реактивну артилерію. А ударні дрони полювали на загарбників під час їх висування в атаку, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за цей період часу було знищено 131 окупанта, ще 111 поранено.