Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Артилерія та дрони знищили рашистів, які намагалися прорвати кордон на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211545-artyleriya-ta-drony-znyschyly-rashystiv-yaki-namagalysya-prorvaty-kordon-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж минулого тижня проводили штурмові дії у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт».
Ворог з кількох напрямків намагався прорвати позиції бригади на державному кордоні України у Харківській області, залучивши для цього ворог залучив значні сили піхоти, яка діяла без бронетехніки, але за підтримки артилерії, дронів та авіації. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Для ураження живої сили противника в місцях її зосередження прикордонники використовували важке озброєння — ствольну та реактивну артилерію. А ударні дрони полювали на загарбників під час їх висування в атаку, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що за цей період часу було знищено 131 окупанта, ще 111 поранено.
Попри значні втрати особового складу від своїх намірів окупанти не відмовляються, постійно вводять в бій резерви, спроби штурму продовжуються, — додали в Держприкордонслужбі.