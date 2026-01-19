Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Артиллерия и дроны уничтожили рашистов, пытавшихся прорвать границу на Харьковщине (ВИДЕО)

Російські загарбники впродовж минулого тижня проводили штурмові дії у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт».

Ворог з кількох напрямків намагався прорвати позиції бригади на державному кордоні України у Харківській області, залучивши для цього ворог залучив значні сили піхоти, яка діяла без бронетехніки, але за підтримки артилерії, дронів та авіації. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Для ураження живої сили противника в місцях її зосередження прикордонники використовували важке озброєння — ствольну та реактивну артилерію. А ударні дрони полювали на загарбників під час їх висування в атаку, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за цей період часу було знищено 131 окупанта, ще 111 поранено.

Попри значні втрати особового складу від своїх намірів окупанти не відмовляються, постійно вводять в бій резерви, спроби штурму продовжуються, — додали в Держприкордонслужбі.

