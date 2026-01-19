Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Україна у грудні атакувала підводний човен у Новоросійську, фото: «Радіо Свобода»

Атакований Україною підводний російський підводний човен за місяць не зрушив з місця (ФОТО)

19 січ 2026, 22:21
999

Російський підводний човен у порту Новоросійська, по якому Україна в грудні завдала удару, за понад місяць не зрушив з місця.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідні супутникові знімки.

Зазначається, що на знімку, зробленому сьогодні, 19 січня, субмарина стоїть там же, де і в день українського удару.

На фотографії можна помітити сліди ремонту пошкодженого вибухом причалу. Міністерство оборони РФ стверджувало, що в результаті атаки підводний човен не отримав пошкоджень і показало відео з ним, але на кадри не потрапила кільова частина, яка була найближча до місця детонації морського дрону, — зазначає видання.

Джерело: «Радіо Свобода»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів