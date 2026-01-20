10 черг аварійних відключень запровадили на Львівщині

В Україні застосовують аварійні відключення електроенергії, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/ua/n211556-10-cherg-avariynyh-vidkluchen-zaprovadyly-na-lvivschyni.html

Ракурс

У північних районах Львівщини введені 10 черг графіків аварійних відключень.

Про це сьогодні, 20 січня, ранці повідомила прес-служба ПрАТ «Львівобленерго».

За розпорядженням НЕК «Укренерго» сьогодні введенні 10 черг графіків аварійних відключень у північній частині Львівської області, — зазначили у компанії. — Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості.

Також є повідомлення про застосування аварійних відключень у Волинській області.

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють.