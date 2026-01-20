Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Покровський «дрифт» — FPV-дрон знищив рашиста на мотоциклі (ВІДЕО)

20 січ 2026, 14:01
999

FPV-дрони та Vampire підрозділу «Фенікс» знищили низку російських загарбників на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 20 січня, опубілкувала прес-служба ДПСУ.

Окупант їхав по зимовій українській землі на мотоциклі й раптом в нього запаморочилося в голові. Так сильно, що він підставився просто під удар FPV-дрона прикордонного підрозділу «Фенікс», — розповіли у відомстві.

Також на відео показані інші моменти, зокрема ліквідація рашиста, який намагався заховатися від дрона у покинутій будівлі, а також знищення ворожих гармат і «Старлінка».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів