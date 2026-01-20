Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрони та Vampire підрозділу «Фенікс» знищили низку російських загарбників на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 20 січня, опубілкувала прес-служба ДПСУ.

Окупант їхав по зимовій українській землі на мотоциклі й раптом в нього запаморочилося в голові. Так сильно, що він підставився просто під удар FPV-дрона прикордонного підрозділу «Фенікс», — розповіли у відомстві.

Також на відео показані інші моменти, зокрема ліквідація рашиста, який намагався заховатися від дрона у покинутій будівлі, а також знищення ворожих гармат і «Старлінка».