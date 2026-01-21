Російська ППО атакувала багатоповерхівку у Краснодарському краї РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211576-rosiyska-ppo-atakuvala-bagatopoverhivku-u-krasnodarskomu-krayi-rf-foto.html

Ракурс

Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ.

Інцидент трапився у селищі Афіпський. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, у тому числі дитину. До лікарні госпіталізовано сімох постраждалих. Про це повідомив голова Республіки Адигея Мурат Кумпілов.

Російська сторона вже поспішила звинуватити Україну в обстрілі будинку. Спершу ворог заявив про БпЛА, а потім змінив версію й заявив про удар ракетою «Фламінго».

Численні OSINT-пабліки та деякі російські Telegram-канали поінформували, що у багатоповерховий будинок влучила ракета російської протиповітряної оборони.

Також російські ЗМІ повідомили, що на територію Афіпського нафтопереробного заводу упали уламки БпЛА, що й спровокувало загоряння.

Крім того, під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Орлі та Бєлгороді. Зокрема, в Орлі після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на місцевій ТЕЦ.

Нагадаємо, 25 грудня Генштаб ЗСУ завдав успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.