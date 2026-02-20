РФ вночі атакувала Україну 128 ударними БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212180-vnochi-ukrayinu-atakuvaly-128-udarnyh-bpla-buly-vluchannya.html

Ракурс

Українська ППО вночі знешкодила 107 російських БпЛА.

У ніч на 20 лютого ворожа армія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області, а також 128 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів із шести напрямків. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожа ракета та 21 ударний БпЛА влучили на 14 локаціях, а також уламки впали на одній локації.

У Дніпропетровській області троє осіб постраждали внаслідок ворожих атак. У ДСНС поінформували, що у Нікопольському районі поранення отримав 42-річний чоловік. Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємства, гімназія, відділення банків, пошта, кафе, магазин та близько десятка автомобілів.

У Павлоградському районі обстріли спричинили пожежі у житлових будинках, також горіли автомобілі. Поранення дістала 48-річна жінка.

Виникла пожежа ту було зруйноване житло у Синельниківському районі. Поранень зазнала 87-річна жінка.

Нагадаємо, вранці 20 лютого російська армія атакувала Харків балістичною ракетою «Іскандер-М». Внаслідок обстрілу пошкоджені сім житлових багатоквартирних будинків, адміністративна будівля й автомобілі.