РФ вночі запустила по Україні 97 дронів і ракету — ППО збила 84 безпілотники

РФ вночі запустила по Україні 97 дронів і ракету. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211578-rf-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-97-droniv-i-raketu-ppo-zbyla-84-bezpilotnyky.html

Ракурс

Україна вночі знову зазнала повітряної російської атаки.

У ніч на 21 січня окупанти запустили балістичну ракету

«Іскандер-М» із окупованого Криму та 97 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та окупованих Донецька та Чауда в Криму. «Шахедами» з них було близько 760 дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Балістична ракета та 13 дронів-камікадзе влучили на 11 локаціях, а уламки впали на одній локації.

Внаслідок нічної атаки постраждала найбільше Дніпропетровщина. У ДСНС поінформували, що російські дрони атакували Васильківська та Роздорська селищні територіальні громади Синельниківського району. Внаслідок влучання у житловий будинок загинули чоловік та жінка. Ще одна людина отримала травми. Також були пошкоджені три приватні оселі й виникли кілька пожеж у житловому секторі.

Південь Одещини також зазнав обстрілів. Ворожі дрони пошкодили житлову та промислову інфраструктуру. На жаль, одна людина постраждала.

В Одеському районі зафіксовані пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано склад з меблевими виробами.

Нагадаємо, вночі 21 січня російська армія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено п’ять багатоквартирних та дев’ять приватних будинків, адміністративні будівлі й авто.