Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n211607-94-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-22-sichnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня (з 18.00 21 січня) атакували Україну загалом 94 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 55 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00: