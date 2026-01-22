Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

94 БПЛА атаковали Украину в ночь на 22 января — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

22 янв 2026, 10:16
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня (з 18.00 21 січня) атакували Україну загалом 94 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 55 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на чотирьох локаціях.

Источник: Ракурс


