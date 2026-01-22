Российские беспилотники ночью атаковали Одесщину, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n211605-rossiyskiy-dron-udaril-po-mnogoetajke-v-odesskoy-oblasti-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Сталося влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі, — розповів він.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.

