Российские беспилотники ночью атаковали Одесщину, фото: «Укринформ»

Российский дрон ударил по многоэтажке в Одесской области — ОВА

22 янв 2026, 09:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Сталося влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі, — розповів він.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.

Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється.

На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків, — додав Кіпер.

Источник: Ракурс


