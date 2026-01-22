Новини
Російські безпілотники вночі атакували Одещину, фото: «Укрінформ»

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці на Одещині — ОВА

22 січ 2026, 09:28
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Сталося влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі, — розповів він.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.

Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється.

На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків, — додав Кіпер.

