Російські безпілотники вночі атакували Одещину, фото: «Укрінформ»
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, атакували Одеський район ударними безпілотниками.
Сталося влучання у житлову багатоповерхівку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі, — розповів він.
Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.
Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється.
На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків, — додав Кіпер.
