33 млн грн застави внесли за Тимошенко

Юлія Тимошенко, фото: «Батьківщина»

https://racurs.ua/ua/n211649-33-mln-grn-zastavy-vnesly-za-tymoshenko.html

Ракурс

За Юлію Тимошенко — лідера ВО «Батьківщина», внесено 33 млн грн застави.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідь Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Станом на вечір п’ятниці за Тимошенко внесено заставу в повному обсязі, — зазначили у ВАКС.

Також про внесення застави на своїй Фейсбук-сторінці повідомила сама Тимошенко.

Дорога моя командо! Довго добирала слова для початку цього посту. Бо немає слів, спроможних висловити вдячність за те, що ви допомогли мені внести цю драконівську непосильну заставу, — зазначила вона.

14 січня НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», Юлія Тимошенко