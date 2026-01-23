Новини
В Україні на водоймах з початку року загинули вже 13 осіб

Вже 13 людей загинули на воді з початку року — ДСНС

23 січ 2026, 19:32
999

В Україні вже 13 осіб загинули на воді з початку 2026 року (серед них одна дитина) — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді на льоду загинули чотири особи).

Врятувати надзвичайникам вдалося 10 осіб, серед них — троє дітей (за аналогічний період минулого року було врятовано 18 осіб, серед них семеро дітей). Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники попереджають, що найближчими днями очікується потепління, а отже: лід на водоймах тоншатиме, а небезпека зростатиме — лід ставатиме вже тоншим та більш пористим.

За прогнозами синоптиків, з понеділка морози почнуть відступати. А от лід на водоймах при цьому стане ще хиткішим. Кожен крок на замерзлій воді може коштувати життя! — попереджають рятувальники.

Джерело: Ракурс


