В Україні на водоймах з початку року загинули вже 13 осіб

https://racurs.ua/ua/n211650-vje-13-ludey-zagynuly-na-vodi-z-pochatku-roku-dsns.html

Ракурс

В Україні вже 13 осіб загинули на воді з початку 2026 року (серед них одна дитина) — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді на льоду загинули чотири особи).

Врятувати надзвичайникам вдалося 10 осіб, серед них — троє дітей (за аналогічний період минулого року було врятовано 18 осіб, серед них семеро дітей). Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники попереджають, що найближчими днями очікується потепління, а отже: лід на водоймах тоншатиме, а небезпека зростатиме — лід ставатиме вже тоншим та більш пористим.