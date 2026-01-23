Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине на водоемах с начала года погибли уже 13 человек
В Україні вже 13 осіб загинули на воді з початку 2026 року (серед них одна дитина) — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді на льоду загинули чотири особи).
Врятувати надзвичайникам вдалося 10 осіб, серед них — троє дітей (за аналогічний період минулого року було врятовано 18 осіб, серед них семеро дітей). Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники попереджають, що найближчими днями очікується потепління, а отже: лід на водоймах тоншатиме, а небезпека зростатиме — лід ставатиме вже тоншим та більш пористим.
За прогнозами синоптиків, з понеділка морози почнуть відступати. А от лід на водоймах при цьому стане ще хиткішим. Кожен крок на замерзлій воді може коштувати життя! — попереджають рятувальники.