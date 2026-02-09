Новини
Наслідки російської атаки на Харківщині в ніч на 9 лютого, фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок удару російського безпілотника загинули жінка з дитиною (ФОТО)

9 лют 2026, 10:09
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині.

В результаті є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували, — розповіли у відомстві. — З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що рашисти атакували Богодухів безпілотниками типу «Герань-2». Удар стався близько 03.55.

Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його матір. Ще троє людей постраждали: 22-річний чоловік отримав садна, 68-річний чоловік та 89-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес, — розповіли в прокуратурі.

Наслідки російської атаки на Харківщині в ніч на 9 лютого, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


