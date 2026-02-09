Последствия российской атаки в Харьковской области в ночь на 9 февраля, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині.

В результаті є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували, — розповіли у відомстві. — З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що рашисти атакували Богодухів безпілотниками типу «Герань-2». Удар стався близько 03.55.