Последствия российского удара по Одессе 9 февраля, фото: Сергей Лысак

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, масовано атакували Одесу та область безпілотниками.

Про це повідомляє видання «Думська».

Внаслідок атаки:

загинув 35-річний чоловік — медики намагалися реанімувати його, проте врятувати життя не вдалося;

ще двоє людей, зокрема 19-річна дівчина, отримали поранення і наразі перебувають під наглядом лікарів;

у Приморському районі, на який припав основний удар БПЛА, один із дронів влучив у дах 24-поверхового житлового будинку, спричинивши пожежу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади й скління навколишніх споруд. Загалом постраждала 21 квартира, вибито десятки вікон;

під удар також потрапили фітнес-клуб і триповерхова будівля, яка не експлуатувалася. Згоріли дві автівки, ще шість пошкоджені осколками. Пошкоджена газова труба.

На місцях прильотів з ночі працюють комунальні служби, закриваючи вибиті вікна плівкою, а психологи надають допомогу мешканцям, що опинилися в епіцентрі атаки. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалі можуть оформити заявки на виплати компенсації чи матеріальної допомоги.

Джерело: «Думська»