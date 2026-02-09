У Києві на Троєщині відновили теплопостачання. Фото:

Ракурс

На Троєщині в Києві відновили теплопостачання у понеділок, 9 лютого.

Однак після відновлення опалення будинкам потрібен час, щоб прогрітися. Ця процедура інколи може зайняти кілька днів. Водночас тривають роботи з розморожування окремих стояків, ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах. Про це перша заступниця міністра розвитку громад та територій Олена Шкрум повідомила у Facebook.

Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині — одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено, — йдеться у повідомленні.

Також чиновниця додала, що ситуація в столиці складна, бо після зупинки ТЕЦ-4 без тепла залишалися понад 1 тис. будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі бригади усувають 287 аварій.

Нагадаємо, 9 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що понад 1 тис. 400 багатоповерхівок у Києві залишалися без опалення. І додав, що в столиці буде збільшено обсяг програми пакунків тепла.