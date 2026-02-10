Армія РФ знову хотіла пролізти через газову трубу. Скріншот з відео

Армія РФ хотіла просунутися в Сумській області через газову трубу.

Противник здійснив спробу пролізти через газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Однак група з 22 російських піхотинців потрапила в засідку підрозділів 71-ї окремої аеромобільної бригади, які заздалегідь мали дані про просування окупантів. Про це прес-служба 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила у Facebook.

Українські захисники знищили штурмовиків за допомогою артилерії, FPV-дронів та дронів-бомбардувальників. Військові не уточнили кількість загиблих і поранених російських військових. Також не повідомляється, чи вдалося комусь відійти або потрапити в полон.

Нагадаємо, у січні ЗСУ зупинили масований комбінований штурм російської армії між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка у Сумській області. Спершу п’ять ворожих піхотних груп намагалися приховано наблизитися до позицій Сил оборони України, але штурм було відбито.

Після цього провалу окупанти намагалися використати газову трубу для атаки, штурмовиків противника було знищено. Далі росіяни пішли у відкриту атаку за допомогою квадроциклів та піхоти. Ці групи були ліквідовані дронами.