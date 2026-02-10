Новини
Ракурс
Наслідки атаки російського безпілотника на Харківщині, фото: ДСНС

Пожежа на АЗС сталася внаслідок атаки безпілотника на Харківщині (ФОТО)

10 лют 2026, 16:05
На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа на АЗС у Богодухівському районі.

Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала 1 цивільна особа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів на місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Наслідки атаки російського безпілотника на Харківщині, фото: ДСНС

