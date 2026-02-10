Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российского беспилотника в Харьковской области, фото: ГСЧС

Пожар на АЗС произошел в результате атаки беспилотника в Харьковской области (ФОТО)

10 фев 2026, 16:05
999

На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа на АЗС у Богодухівському районі.

Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала 1 цивільна особа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів на місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Наслідки атаки російського безпілотника на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров