На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа на АЗС у Богодухівському районі.
Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала 1 цивільна особа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів на місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.