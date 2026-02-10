Последствия атаки российского беспилотника в Харьковской области, фото: ГСЧС

На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа на АЗС у Богодухівському районі.

Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала 1 цивільна особа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів на місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.