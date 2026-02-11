У Богодухові оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російських атак

https://racurs.ua/ua/n211994-u-bogoduhovi-ogolosheno-trydennu-jalobu-za-zagyblymy-vnaslidok-rosiyskyh-atak.html

Ракурс

У Богодухові на Харківщині внаслідок російських ударів 9 та 11 лютого загинули шестеро людей, серед них четверо дітей.

У місті оголошено триденну жалобу. Про це сьогодні, 11 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Володимир Бєлий.

«Сьогодні ворог вчинив злочин, який виходить за межі людського розуміння. Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче — наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів», — зазначив він.

Бєлий зазначив, що, у зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів, підписав розпорядження:

оголосити 11, 12, 13 лютого днями жалоби на території Богодухівської громади:

приспустити Державні Прапори України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ;

скасувати всі розважальні та масові заходи.

«Я закликаю кожного з вас схилити голову в молитві за загиблих та підтримати тих, хто сьогодні залишився на попелищі свого життя. Ми вистоїмо. Ми запам’ятаємо. Ми ніколи не пробачимо це жахіття на нашій землі», — додав він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Богодухові на місці російського удару по житловому будинку, де проживала родина з п’яти людей, виявили тіла чотирьох загиблих, серед них троє дітей. У поліції Харківщини зазначили, що ця родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.