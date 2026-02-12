У водоймі на Київщині вже тиждень шукають тіло водія автівки, яка провалилася під кригу, фото: ДСНС

На Київщині на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району на початку лютого під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу.

Тіло одного загиблого чоловіка — пасажира авто 1971 року народження — підняли на поверхню, проте тіло водія шукають вже тиждень. Про це сьогодні, 12 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

За інформацією ЗМІ, трагедія на воді сталася ще 2 лютого, проте до рятувальників інформація про неї дійшла із запізненням.

Місце ймовірного затоплення вдалося встановити після появи відео, на якому видно, як авто дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою. Рятувальники розрізали кригу та за допомогою підводного дрона встановили: автомобіль знаходиться на глибині понад 4 метри, — розповіли у ДСНС.

Автомобіль тоді за допомогою тросу та лебідки автомобіль протягнули під кригою майже з середини водойми, прорізали отвір і витягнули на берег. Тіло загиблого пасажира було в салоні.

З того часу водолазний підрозділ ДСНС щодня метр за метром обстежує водну акваторію, розшукуючи тіло водія.

Пошуки ведуться у надзвичайно складних умовах — із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури та обмеженої видимості, — розповіли у ДСНС.

На сьогодні обстежено вже близько 50 тис. кв. м водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.