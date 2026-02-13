Кабмін затвердив план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

В Україні планують скоротити споживання алкоголю, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/ua/n212050-kabmin-zatverdyv-plan-zahodiv-schodo-skorochennya-spojyvannya-alkogolu.html

Ракурс

Уряд розпорядженням від 5 лютого 2026 року № 120-р затвердив план заходів на 2026−2028 роки, спрямований на зменшення споживання алкогольних напоїв і мінімізацію пов’язаних із цим ризиків для здоров’я та економіки.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Документ передбачає системні зміни — від інформаційних кампаній і підготовки медиків до розширення доступу до лікування та проведення національних досліджень. Зокрема:

до 2027 року передбачено розроблення рекомендацій щодо впровадження послуг із профілактики та запобігання вживанню алкоголю;

паралельно держава запустить масштабні комунікаційні заходи. У 2026 році заплановано створення дорожньої карти інформаційної політики, а впродовж 2026−2028 років — проведення національних просвітницьких кампаній із підвищення обізнаності населення про шкоду алкоголю. До цієї роботи залучать профільні міністерства, освітні установи та регіональні адміністрації;

планом також передбачено підвищення кваліфікації фахівців, які працюють із населенням — у 2026−2028 роках буде розроблено навчальні курси для медичних працівників і надавачів соціальних послуг щодо інформування громадян про ризики вживання алкоголю та популяризації здорового способу життя;

окремий освітній блок присвячено ранньому виявленню та лікуванню розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Його реалізацію координуватимуть МОЗ та Національна служба здоров’я України;

вперше на державному рівні закріплено поетапне впровадження послуг із раннього виявлення, діагностики та лікування розладів у центрах ментального здоров’я при медичних закладах. Очікується, що такі послуги будуть доступні у 10% центрів уже у 2026 році, у 50% - у 2027-му та у 90% - до кінця 2028 року. Це означає фактичне створення національної мережі раннього втручання.

Також планом передбачено проведення загальнонаціонального дослідження поширеності вживання алкоголю серед різних груп населення з оприлюдненням результатів. Крім того, у 2027−2028 роках буде здійснено аналіз економічних витрат системи охорони здоров’я та загальних втрат економіки, спричинених споживанням алкоголю. Висновки мають стати підґрунтям для подальших рішень державної політики.

Реалізацію плану в межах передбачених бюджетних видатків і за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел мають забезпечити міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також обласні та Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації).

Виконавці щороку до 15 лютого подаватиму до МОЗ інформацію про стан виконання, а МОЗ щороку до 1 квітня подаватиме уряду узагальнений звіт.

Джерело: «Судово-юридична газета»