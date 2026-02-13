Новини
Наслідки російського обстрілу, фото: Сумська ОВА

Рашисти атакували лікарню у Сумах, де лікуються діти (ФОТО)

13 лют 2026, 14:00
Російські загарбники атакували лікарню у Сумах.

Про це сьогодні, 13 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Це удар по території медичного закладу, де лікуються діти, — наголосив він.

Зазначається, що удару по території лікарні було завдано після 12.00 двома ударними БпЛА з інтервалом близько пів години.

Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо — без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався, — розповів Григоров.

В результаті удару пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні. Усі наслідки уточнюються.

Наслідки російського обстрілу, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


