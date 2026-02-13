Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Одещині, фото: «Думська»
30 знищених автівок — через російську атаку на Одещині спалахнула масштабна пожежа в автосалоні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212049-30-znyschenyh-avtivok-cherez-rosiysku-ataku-na-odeschyni-spalahnula-masshtabna-pojeja.htmlРакурс
В Одесі внаслідок масштабної російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 13 лютого, зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В автосалоні спалахнула масштабна пожежа на площі майже 2 тис. кв. м — горіли СТО, гаражні бокси та малярний цех, повідомляє видання «Думська».
Салон, де продавали нові машини, також згорів дотла. На даху зяє величезна діра, всередині десятки пошкоджених авто, — зазначає видання.
Прес-служба прокуратури Одеської області повідомляє, що внаслідок нічної атаки, за попередніми підрахунками, знищено близько 30 автомобілів.
Джерело: Олег Кіпер, «Думська», прокуратура Одеської області