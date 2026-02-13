Російські безпілотники масовано атакували Одещину — загинула людина, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212047-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-odeschynu-zagynula-ludyna-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 лютого, масовано атакували Одесу та область ударними БпЛА.
В результаті загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях.
Внаслідок атаки:
- пошкоджено енергетичну, портову, житлову й промислову інфраструктуру;
- виникли пожежі, зокрема в автосалоні на площі 2000 кв. м, горіли автомобілі, гаражі та енергооб'єкт.
Також зафіксовано влучання у багатоповерхівки.
Так, очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки — пошкоджено квартири на верхніх поверхах. У цих випадках обійшлося без людських жертв, подальшого загоряння та детонації.
Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що ціллю російських терористів цієї ночі були обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури на Одещині. Зокрема:
- у порту пошкоджено склади з добривом. Виникли пожежі — зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони;
- в Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два «шахеди» влучили в квартири у двох житлових будинках, без подальшого загоряння.