Наслідки російської атаки на Одещину 13 лютого, фото: ДСНС

Російські безпілотники масовано атакували Одещину — загинула людина, є постраждалі (ФОТО)

13 лют 2026, 11:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 лютого, масовано атакували Одесу та область ударними БпЛА.

В результаті загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено енергетичну, портову, житлову й промислову інфраструктуру;
  • виникли пожежі, зокрема в автосалоні на площі 2000 кв. м, горіли автомобілі, гаражі та енергооб'єкт.

Також зафіксовано влучання у багатоповерхівки.

Так, очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки — пошкоджено квартири на верхніх поверхах. У цих випадках обійшлося без людських жертв, подальшого загоряння та детонації.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що ціллю російських терористів цієї ночі були обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури на Одещині. Зокрема:

  • у порту пошкоджено склади з добривом. Виникли пожежі — зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони;
  • в Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два «шахеди» влучили в квартири у двох житлових будинках, без подальшого загоряння.

Джерело: Ракурс


