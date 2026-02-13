Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС
На Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212045-na-zaporijji-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Запорізькому районі внаслідок атаки російських безпілотників загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували населені пункти Запорізького району безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, — розповіли у відомстві.
Зазначається. що через влучання зайнялася житлова будівля — пожежу ліквідовано. Також пошкоджено сусідні оселі.
Крім того, в іншому населеному пункті горіла складська будівля на площі 40 кв. м.
Також рашисти сьогодні, 13 лютого, вранці атакували БпЛА Оріхів. Загинула 57-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
fpv-дрон ударив по автівці, припаркованій біля приватного будинку. Загинула 57-річна жінка, поранений чоловік, — розповів він.