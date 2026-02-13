Новости
Ракурс
Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

На Запорожье в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)

13 фев 2026, 10:53
999

У Запорізькому районі внаслідок атаки російських безпілотників загинув 48-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували населені пункти Запорізького району безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, — розповіли у відомстві.

Зазначається. що через влучання зайнялася житлова будівля — пожежу ліквідовано. Також пошкоджено сусідні оселі.

Крім того, в іншому населеному пункті горіла складська будівля на площі 40 кв. м.

Також рашисти сьогодні, 13 лютого, вранці атакували БпЛА Оріхів. Загинула 57-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

fpv-дрон ударив по автівці, припаркованій біля приватного будинку. Загинула 57-річна жінка, поранений чоловік, — розповів він.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


