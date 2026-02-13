Новости
Последствия российской атаки в Одесской области, фото: «Думская»

30 уничтоженных автомобилей — из-за российской атаки на Одесщине вспыхнул масштабный пожар в автосалоне (ФОТО, ВИДЕО)

13 фев 2026, 12:35
999

В Одесі внаслідок масштабної російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 13 лютого, зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В автосалоні спалахнула масштабна пожежа на площі майже 2 тис. кв. м — горіли СТО, гаражні бокси та малярний цех, повідомляє видання «Думська».

Салон, де продавали нові машини, також згорів дотла. На даху зяє величезна діра, всередині десятки пошкоджених авто, — зазначає видання.

Прес-служба прокуратури Одеської області повідомляє, що внаслідок нічної атаки, за попередніми підрахунками, знищено близько 30 автомобілів.

Джерело: Олег Кіпер, «Думська», прокуратура Одеської області


