Последствия российской атаки в Одесской области, фото: «Думская»

В Одесі внаслідок масштабної російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 13 лютого, зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В автосалоні спалахнула масштабна пожежа на площі майже 2 тис. кв. м — горіли СТО, гаражні бокси та малярний цех, повідомляє видання «Думська».

Салон, де продавали нові машини, також згорів дотла. На даху зяє величезна діра, всередині десятки пошкоджених авто, — зазначає видання.

Прес-служба прокуратури Одеської області повідомляє, що внаслідок нічної атаки, за попередніми підрахунками, знищено близько 30 автомобілів.

Джерело: Олег Кіпер, «Думська», прокуратура Одеської області