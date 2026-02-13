Читайте також
РЛС «Небо-У», фото: «Вікіпедія»
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 13 лютого, уразили низку важливих об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили ворога. А в районах Токмака та Михайлівки — пункти дислокації операторів БпЛА противника;
- на ТОТ Донецької області, у районі міста Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.
Крім того:
- вчора, у районі міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У»;
- у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки ворога.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.