Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
РЛС «Небо-У», фото: «Википедия»
Силы обороны поразили «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА на ВОТ — Генштабhttps://racurs.ua/n212055-sily-oborony-porazili-nebo-u-i-rayony-sosredotocheniya-operatorov-bpla-na-vot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 13 лютого, уразили низку важливих об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили ворога. А в районах Токмака та Михайлівки — пункти дислокації операторів БпЛА противника;
- на ТОТ Донецької області, у районі міста Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.
Крім того:
- вчора, у районі міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У»;
- у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки ворога.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.