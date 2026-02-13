Новости
Ракурс
РЛС «Небо-У», фото: «Википедия»

Силы обороны поразили «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА на ВОТ — Генштаб

13 фев 2026, 15:40
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 13 лютого, уразили низку важливих об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили ворога. А в районах Токмака та Михайлівки — пункти дислокації операторів БпЛА противника;
  • на ТОТ Донецької області, у районі міста Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.

Крім того:

  • вчора, у районі міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У»;
  • у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


