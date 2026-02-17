На Сумщині солдати РФ здалися в полон та потягнули інших окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212115-soldaty-rf-zdalysya-v-polon-na-sumschyni-y-zaklykaly-okupantiv-sklasty-zbrou-video.html

Ракурс

Унікальний випадок здачі в полон зафіксували у Сумській області.

На Північно-Слобожанському напрямку двоє російських військовослужбовців здалися у полон. Виявили та супроводили полонених по потрібної точки військовослужбовці 158-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Окупантів з позивними Горець та Хірург полонили за допомогою дрона із гучномовцем. Про це 17 лютого повідомляється у Facebook бригади.

Зазначається, що згодом ці двоє загарбників через гучномовець закликали здатися у полон й інших військових. На запрошення «колег» відреагували ще троє окупантів. Таким чином п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд.

У 158-й ОМБР назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.

Нагадаємо, прикордонники та бійці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога, в результаті якої взяли в полон двох окупантів — снайпера та зв’язківця.