Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Сумщині солдати РФ здалися в полон та потягнули інших окупантів. Фото:

Солдати РФ здалися в полон на Сумщині й закликали окупантів скласти зброю (ВІДЕО)

17 лют 2026, 17:25
999

Унікальний випадок здачі в полон зафіксували у Сумській області.

На Північно-Слобожанському напрямку двоє російських військовослужбовців здалися у полон. Виявили та супроводили полонених по потрібної точки військовослужбовці 158-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Окупантів з позивними Горець та Хірург полонили за допомогою дрона із гучномовцем. Про це 17 лютого повідомляється у Facebook бригади.

Зазначається, що згодом ці двоє загарбників через гучномовець закликали здатися у полон й інших військових. На запрошення «колег» відреагували ще троє окупантів. Таким чином п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд.

У 158-й ОМБР назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.

Нагадаємо, прикордонники та бійці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога, в результаті якої взяли в полон двох окупантів — снайпера та зв’язківця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів