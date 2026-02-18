Росіяни стали встановлювати FPV-дрони на «Шахеди». Фото:

Армія Росії почала переносити FPV-дрони на безпілотниках типу Shahed.

Раніше заводське кріплення для перенесення FPV фіксували на дронах типу «Молнія» та Гербера". Однак вже є підтвердження того, що ударний безпілотник типу Shahed теж може переносити FPV, зокрема два таких безпілотники. Про це радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив у Facebook.

Посадовець закликав екіпажі зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV-дронів на «шахедах» та взяти інформацію про нові ризики до відома.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що в різних частинах України військові фіксують випадки скидання дронами камікадзе типу Shahed протитанкових мін ПТМ-3. Десь окупанти просто мінують певні ділянки на землі, але часто це мінування місць відбувається поруч із точкою падіння безпілотника.