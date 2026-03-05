Антимонопольний комітет дав АЗС три дні, щоб пояснити підвищення цін

В Україні значно зросли ціни на пальне

Антимонопольний комітет України 4 березня звернувся до всіх мереж автозаправок з вимогою впродовж трьох днів надати інформацію про причини, чому останніми днями зросли ціни на нафтопродукти, зокрема на скраплений газ.

Комітет хоче пересвідчитися, що бізнеси не змовлялися про підвищення цін. Про це в ефірі «Суспільного» заявив голова АМКУ Павло Кириленко.

За словами Кириленка, очолюване ним відомство направило у мережі АЗС «вичерпний» перелік питань, щоб отримати від бізнесів офіційну інформацію про причини й підстави підвищення цін на нафтопродукти.

Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів. Буде надаватися оцінка їхнім діям, відповідно статті шостій Закону про захист економічної конкуренції, — зазначив він.

Кириленко не став детальніше розкривати інструменти та заходи контролю АМКУ, але додав, що заходи контролю з боку його відомства здійснювались на ринку й раніше, до 4 березня, а тенденція змін цінової поведінки учасників ринку почалася ще наприкінці січня.

Законодавство про захист економічної конкуренції передбачає в разі виявлення порушень штраф у розмірі 10% від виторгу кожного суб'єкта господарювання за попередній звітний період (тобто зараз — за весь 2025 рік).

Там застосовуються дискреційні повноваження, але комітету, але вони доволі чітко регламентовані нормативно правовими актами і безпосередньо самим законом статтею, яка регулює порядок визначення і накладення розміру штрафів, — розповів Кириленко.

