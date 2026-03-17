В Індії заарештували шістьох українців.

Шістьох українців та американця затримали в Індії за підозрою у підготовці терористичних атак та незаконному постачанні дронів для повстанців.

Затримання було проведене минулого тижня в межах скоординованої операції кількох слідчих груп. Громадянина США затримали в аеропорту Калькутти, а українців — в Лакхнау та Делі. Правоохоронці кажуть, що всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій. Про це повідомило The Indian Express із посиланням на Національне агентство розслідувань Індії.

Далі, за інформацією слідства, із Мізораму вони перетнули кордон із М’янмою, де, ймовірно, встановили контакти з етнічними збройними угрупованнями, ворожими до Індії. Підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми через індійську територію.

В Агентстві кажуть, що ці БпЛА мали передати етнічним збройним групам, які підтримують заборонені повстанські організації в Індії. Повстанцям мали не лише надати дрони, але навчити їх ними користуватися.

У МЗС України вважають, що деякі індійські та російські ЗМІ перекручують інформацію та звинувачують українців безпідставно.

Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми. Водночас окремі публікації, зокрема в деяких індійських та російських ЗМІ, містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер та висувають безпідставні звинувачення, — наголосили в дипломатичному відомстві.

Посольство України в Індії підтримує постійний зв’язок із родичами затриманих українців та тримає ситуацію на особливому контролі.

Джерело: The Indian Express