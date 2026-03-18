США успішно бомбардували об'єкти Ірану вздовж Ормузької протоки.

США здійснили бомбардування іранських об'єктів на узбережжі Ормузької протоки.

Атаки відбулися на укріплені ракетні позиції «вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки». Обстріл американська авіація здійснила у ніч на середу, 18 березня. Для успішної реалізації задуму Збройні сили Сполучених Штатів Америки «успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що проникають глибоко під землю». Про це повідомило Центральне командування ЗС США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Іранські протикорабельні крилаті ракети, що були розміщені на цих позиціях, становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці, — йдеться в заяві.

При цьому командування не уточнило, які саме боєприпаси були використані для удару.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що більшість союзників по Північноатлантичному альянсу поінформували Вашингтон, що вони не хочуть брати участь у війні проти Ірану. Трамп у відповідь заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога НАТО.