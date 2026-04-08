Перші судна вже пройшли через Ормузьку протоку після тимчасового перемир’я між США та Іраном.

У середу, 8 квітня, щонайменше два вантажні судна безпечно пройшли через Ормузьку протоку після початку припинення вогню. Водночас у цьому східному регіоні залишаються сотні суден. Тим часом експерти попереджають, що до нормального трафіку швидко повернутися не вдасться. Про це свідчать дані сервісу відстеження суден MarineTraffic, повідомляє CNN.

Про розблокування протоки Ормуз заявили американський міністр війни Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн на брифінгу в Пентагоні.

Я вважаю, що так, виходячи з дипломатичних переговорів, — зазначив генерал Кейн на запитання про вільний прохід протокою.

А Гегсет долав, що «протока відкрита», бо це було передбачено американо-іранською угодою. Посадовці наголосили, що торгівля буде здійснюватись під контролем військових.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на два тижні відкладає руйнівні удари по Ірану в обмін на повне відкриття Ормузької протоки. Також, за його словами, Штати отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважають, що це є працездатною основою для переговорів.

Після заяви Трампа ціна на нафту марки Brent впала приблизно на 13% до приблизно 95 дол. за барель. А WTI, еталонний показник США, знизився приблизно до 96 дол. за барель.

Джерело: CNN