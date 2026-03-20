Допомогти розблокувати Ормузьку протоку погодилися сім країн.

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили, що готові «зробити свій внесок» у безпечне судноплавство в Ормузькій протоці. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій 19 березня на сайті британського уряду.

Ми висловлюємо готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для гарантування безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо зобов’язання країн, які залучені до попереднього планування, — зазначили вони.

За словами лідерів країн, вони планують працювати з деякими країнами-виробниками над збільшенням видобутку нафти.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що безпека Ормузької протоки є пріоритетом, однак Токіо не може направити туди свої збройні сили через конституцію. Її для Японії написали самі США після Другої світової війни.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звернувся до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії із закликом створити спільну коаліцію для відкриття морського маршруту. Також американський лідер дав зрозуміти, що очікує від партнерів і військової підтримки.

Надсилати військові кораблі на Близький Схід відмовилися Велика Британія, Франція, Німеччина, Південна Корея, Японія і Австралія.

Після цього американський лідер заявив про «дуже погане майбутнє" для НАТО, а згодом наголосив, що заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога Північноатлантичного альянсу.