«Сироватку правди» могли ввести одному із затриманих в Угорщині українських інкасаторів

https://racurs.ua/ua/n212749-odnomu-iz-zatrymanyh-v-ugorschyni-ukrayinskyh-inkasatoriv-vvodyly-syrovatku-pravdy-zmi.html

Ракурс

Угорські силовики зробили «примусову ін'єкцію» одному із затриманих 5 березня інкасаторів «Ощадбанку».

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що затриманих тоді сімох українців угорці утримували понад добу, більшу частину цього часу вони провели з зав’язаними очима та в наручниках, після чого їх депортували до України.

За цей час одному з чоловіків — колишньому співробітнику Служби безпеки України — зробили примусову ін'єкцію, — зазначає видання з посиланням на джерела в українських силових структурах.

За словами джерел видання, ця ін'єкція, на їхню думку, містила релаксант, призначений для того, щоб людина стала більш балакучою під час допитів. Однак, як повідомляється, препарат спричинив у чоловіка, який страждає на діабет, гіпертонічний криз і втрату свідомості. Зрештою його доправили до лікарні.

Одне з українських джерел видання охарактеризувало примусове введення ін'єкції як «метод у російському стилі», що нагадує так звані «сироватки правди», які використовувалися під час допитів КДБ у минулі десятиліття. За словами іншого джерела, сліди препарату цього класу були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення чоловіків до України.

Лорант Горват, угорський адвокат цих осіб, підтвердив, що «одній особі зробили ін'єкцію невідомого вмісту, незважаючи на її заперечення». Джерело в угорській поліції повідомило The Guardian, що вони чули від колег про те, що ін'єкцію було зроблено, але не знали, що в ній містилося.

Джерело: The Guardian