Прем'єр Угорщини заявив про досягнення з Україною угоди щодо нацменшин

Петер Мадяр, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n214215-premier-ugorschyny-zayavyv-pro-dosyagnennya-z-ukrayinou-ugody-schodo-nacmenshyn.html

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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо «розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав» угорської нацменшини.

Про це він сьогодні, 3 червня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

За словами Мадяра, за три тижні «вдалося досягти того», чого уряд його попередника Віктора Орбана «не зміг зробити за 10 років».

Угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських перемовин експертного рівня, в яких взяли участь політичні організації та церкви закарпатських угорців, — зазначив він.

За словами угорського прем'єра, українська влада погодилася найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства, які нададуть угорцям Закарпаття «набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер».

Мадяр заявив, ці зобов’язання України «також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу».