Паралімпійці та їхні тренери отримали держнагороди.

Українські паралімпійці отримали держнагороди з рук президента Володимира Зеленського.

Глава держави 23 березня відзначив державними нагородами українських атлетів, які виступили на зимових Паралімпійських іграх-2026 в Італії. Спортсмени та їхні тренери отримали ордени «За заслуги» І-III ступенів, «За мужність» III ступеня, княгині Ольги II-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та медалями «За працю і звитягу». Про це повідомили на сайті президента України.

Один із паралімпійців отримав почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо — наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців, усе це об'єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна на Паралімпійських іграх 2026 року здобула 19 медалей: три золотих, вісім срібних та вісім бронзових. У парабіатлоні спортсмени здобули 16 із 19 нагород, а три золоті нагороди атлети виграли у змаганнях із парабіатлону в дисципліні «спринт».