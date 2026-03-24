Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони зірвали спробу російського штурму на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

24 бер 2026, 22:18
Прикордонники бригади «Форпост» за допомогою дронів зупинили спробу просування ворожої піхоти до українських позицій на Південно-Слобожанському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 24 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окупанти намагалися висунутися малими групами, однак їх вчасно виявили ще на підступах. Після цього по противнику відпрацювали екіпажі FPV-дронів та важких бомберів Vampire, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано, що рашисти безуспішно намагалися протидіяти дронам та збивати їх стрілецькою зброєю — вийшов лише вогонь по своїх.

Просування було зірване, а штурмові дії так і не розпочалися, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

