Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дроны сорвали попытку российского штурма на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
Прикордонники бригади «Форпост» за допомогою дронів зупинили спробу просування ворожої піхоти до українських позицій на Південно-Слобожанському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 24 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Окупанти намагалися висунутися малими групами, однак їх вчасно виявили ще на підступах. Після цього по противнику відпрацювали екіпажі FPV-дронів та важких бомберів Vampire, — розповіли у ДПСУ.
На відео показано, що рашисти безуспішно намагалися протидіяти дронам та збивати їх стрілецькою зброєю — вийшов лише вогонь по своїх.
Просування було зірване, а штурмові дії так і не розпочалися, — наголошують у ДПСУ.