Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Прикордонники бригади «Форпост» за допомогою дронів зупинили спробу просування ворожої піхоти до українських позицій на Південно-Слобожанському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 24 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окупанти намагалися висунутися малими групами, однак їх вчасно виявили ще на підступах. Після цього по противнику відпрацювали екіпажі FPV-дронів та важких бомберів Vampire, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано, що рашисти безуспішно намагалися протидіяти дронам та збивати їх стрілецькою зброєю — вийшов лише вогонь по своїх.