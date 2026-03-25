Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

На Одещині внаслідок російської атаки по житловому сектору загинула людина (ФОТО)

25 бер 2026, 08:53
В Одеські області внаслідок атаки росіян загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вчора, 24 березня, ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням. Також було пошкоджено шість поряд розташовані житлових будинків.

Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала, — розповіли у відомстві.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 11 вогнеборців та три одиниці техніки.

