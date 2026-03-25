Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС
В Одеські області внаслідок атаки росіян загинула людина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що вчора, 24 березня, ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням. Також було пошкоджено шість поряд розташовані житлових будинків.
Рятувальники ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала, — розповіли у відомстві.
Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 11 вогнеборців та три одиниці техніки.