Последствия российской атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

В Одесской области в результате российской атаки по жилому сектору погиб человек (ФОТО)

25 мар 2026, 08:53
В Одеські області внаслідок атаки росіян загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вчора, 24 березня, ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням. Також було пошкоджено шість поряд розташовані житлових будинків.

Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала, — розповіли у відомстві.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 11 вогнеборців та три одиниці техніки.

Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


