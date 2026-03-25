Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ігор Поліщук, фото: «Район.Луцьк»

Мера Луцька зняли з посади

25 бер 2026, 10:54
Луцького мера Ігоря Поліщука зняли з посади.

За відповідне рішення депутати Луцької міськради 38 голосами «за», проголосували сьогодні, 25 березня. Один депутат не голосував. Про це повідомляє видання misto.media.

Ця відставка не пов’язана ні з НАБУ, ні з аудитом, ніхто не вилучав у мене телефон і мені невідомо про будь-які провадження щодо мене. Обставини, які спонукали мене, деталізувати не вважаю за необхідне, — заявив Поліщук.

Виконувати обовʼязки міського голови до нових місцевих виборів, згідно із законодавством, має секретар міськради.

Кілька днів тому у ЗМІ з’явилася інформація, що Поліщук написав заяву про відставку. Про причини такого рішення мера не повідомлялося.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року НАБУ проводило обшуки у Луцькій міській раді та Волинській облраді. Тоді у ЗМІ з’явилася інформація, що обшуки можуть бути пов’язані із земельною ділянкою, на якій раніше розташовувалася льодова арена, а згодом було вирішено збудувати багатоповерхівку.

Джерело: misto. media

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів